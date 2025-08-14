Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Мужчина погиб из-за утреннего удара РФ по Казачьей Лопани

Происшествия 12:49   14.08.2025
Виктория Яковенко
Мужчина погиб из-за утреннего удара РФ по Казачьей Лопани

В 11:20 армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате ударов был разрушен частный дом. К сожалению, его владелец – 64-летний мужчина – получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал Задоренко.

Читайте также: Погиб мужчина, ранена женщина – Синегубов о сутках на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
Новости Харькова — главное 14 августа: атаки РФ, погибший в Казачьей Лопани
14.08.2025, 12:54
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
14.08.2025, 11:45
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
Терехов назвал, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году
14.08.2025, 12:40
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16

Новости по теме:

18:16
«Водители – живые люди»: в приграничье Харьковщины больше не ходит транспорт
15:32
Стоит ли паниковать из-за попытки РФ штурмовать «Гоптовку» — Задоренко
16:25
Ситуация на Дергачевщине: чем обстреливает враг, верили ли люди в «перемирие»
20:58
Что говорил в суде подозреваемый в убийстве и подготовке подрыва Синегубова
19:03
Застрелил военного в Харькове и хотел убить Синегубова — детали дела (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Мужчина погиб из-за утреннего удара РФ по Казачьей Лопани»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 12:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 11:20 армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань.".