Мужчина погиб из-за утреннего удара РФ по Казачьей Лопани
В 11:20 армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань.
Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В результате ударов был разрушен частный дом. К сожалению, его владелец – 64-летний мужчина – получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал Задоренко.
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 12:49;
Корреспондент Виктория Яковенко