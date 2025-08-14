Погиб мужчина, ранена женщина – Синегубов о сутках на Харьковщине
Утром 14 августа начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что и куда «прилетело» в Харьковской области.
Так в результате вражеских обстрелов один погибший и одна раненая.
«В пос. Ковшаровка Купянской громады погиб 48-летний мужчина; в г. Купянск пострадала 72-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
Три fpv-дрона ударили по области в течение суток.
«В Харьковском районе поврежден частный дом (с. Прудянка), в Купянском районе поврежден сельский клуб (с. Малый Бурлук)», – добавил Синегубов.
