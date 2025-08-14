По всей линии фронта было 148 боев: где РФ наступала на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак РФ около Волчанска, информирует Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении было три боя в районе Голубовки.
«Всего за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5758 обстрелов, из них 82 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 4423 дрона-камикадзе», – уточнили в ГШ.
Также Генштаб обновил информацию о потерях РФ:
