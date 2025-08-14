ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали в сводке за 14 августа аналитики Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах видно, что Силы обороны продвинулись на севере Харьковской области и освободили часть территорий в центральной части Волчанска.

«12 и 13 августа русские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Волчанских хуторов, Синельниково и на южном (левом) берегу реки Волчья. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково», – уточнили эксперты.

В свою очередь россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись в районе Хатнего, на Великобурлукском направлении. Но информация оказалась фейковой – изменений на этой линии фронта аналитики не увидели.

«13 августа российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука близ Хатнего и Амбарного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили в ISW.

Ситуация на Купянском и Боровском направлении не изменилась, добавили Институте изучения войны.