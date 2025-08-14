ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова
Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали в сводке за 14 августа аналитики Института изучения войны (ISW).
На геолокационных кадрах видно, что Силы обороны продвинулись на севере Харьковской области и освободили часть территорий в центральной части Волчанска.
«12 и 13 августа русские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска, Волчанских хуторов, Синельниково и на южном (левом) берегу реки Волчья. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Синельниково», – уточнили эксперты.
В свою очередь россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись в районе Хатнего, на Великобурлукском направлении. Но информация оказалась фейковой – изменений на этой линии фронта аналитики не увидели.
«13 августа российские войска атаковали северо-восточнее Великого Бурлука близ Хатнего и Амбарного. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили в ISW.
Ситуация на Купянском и Боровском направлении не изменилась, добавили Институте изучения войны.
Читайте также: Не на Харьков. Куда нацелилась армия РФ в области – военный эксперт Коваленко
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 07:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали в сводке за 14 августа аналитики Института изучения войны (ISW).".