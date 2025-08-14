ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова
Про зміни на лінії фронту на Харківщині поінформували у зведенні за 14 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
На геолокаційних кадрах видно, що Сили оборони просунулися на півночі Харківської області та звільнили частину територій у центральній частині Вовчанська.
“12 і 13 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Синельникового та на південному (лівому) березі річки Вовча. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового”, – уточнили експерти.
Своєю чергою росіяни стверджували, що ЗС РФ просунулися в районі Хатнього, на Великобурлуцькому напрямку. Але інформація виявилася фейковою – змін на цій лінії фронту аналітики не побачили.
“13 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та Амбарного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.
Ситуація на Куп’янському та Борівському напрямах не змінилася, додали в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Не на Харків. Куди прямує армія РФ в області – військовий експерт Коваленко
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 07:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині поінформували у зведенні за 14 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".