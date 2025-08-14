ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова

Про зміни на лінії фронту на Харківщині поінформували у зведенні за 14 серпня аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах видно, що Сили оборони просунулися на півночі Харківської області та звільнили частину територій у центральній частині Вовчанська.

“12 і 13 серпня російські війська атакували на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська, Вовчанських хуторів, Синельникового та на південному (лівому) березі річки Вовча. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Синельникового”, – уточнили експерти.

Своєю чергою росіяни стверджували, що ЗС РФ просунулися в районі Хатнього, на Великобурлуцькому напрямку. Але інформація виявилася фейковою – змін на цій лінії фронту аналітики не побачили.

“13 серпня російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Хатнього та Амбарного. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мілового (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.

Ситуація на Куп’янському та Борівському напрямах не змінилася, додали в Інституті вивчення війни.