По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку було три бої у районі Голубівки.
“Загалом, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.
Також Генштаб оновив інформацію про втрати РФ:
14 Серпня 2025 в 08:15
