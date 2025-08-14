По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку було три бої у районі Голубівки.

“Загалом, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати РФ: