По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині

Україна 08:15   14.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак РФ біля Вовчанська, інформує Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку було три бої у районі Голубівки.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати РФ:

Читайте також: ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
