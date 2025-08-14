Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:50   14.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині

Вранці 14 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що й куди “прилетіло” у Харківській області.

Так внаслідок ворожих обстрілів один загиблий та одна поранена.

“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждала 72-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.

Три fpv-дрони вдарили по області протягом доби.

“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка), у Куп’янському районі пошкоджено сільський клуб (с. Малий Бурлук)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
14.08.2025, 08:50
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
13.08.2025, 07:32
По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині
По всій лінії фронту було 148 боїв: де РФ наступала на Харківщині
14.08.2025, 08:15
ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова
ISW: українські війська звільнили території на півночі від Харкова
14.08.2025, 07:36
ДСНС: у Харкові вночі у вогні знайшли тіло жінки – що горіло
ДСНС: у Харкові вночі у вогні знайшли тіло жінки – що горіло
14.08.2025, 07:47
Новини Харкова — головне 14 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 14 серпня: як минула ніч
14.08.2025, 08:24

Новини за темою:

08:47
Синєгубов: за добу на Харківщині – троє поранених
08:55
П’ятеро людей поранені на Харківщині внаслідок обстрілів – Синєгубов
09:20
Обстріляли базу відпочинку, залізничну станцію – куди били окупанти
08:54
Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов
08:45
Пенсіонер поранений через обстріли Харківщини – Синєгубов

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 08:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що й куди “прилетіло” у Харківській області.".