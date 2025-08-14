Загинув чоловік, поранена жінка – Синєгубов про добу на Харківщині
Вранці 14 серпня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що й куди “прилетіло” у Харківській області.
Так внаслідок ворожих обстрілів один загиблий та одна поранена.
“У сел. Ківшарівка Куп’янської громади загинув 48-річний чоловік; у м. Куп’янськ постраждала 72-річна жінка”, – уточнив начальник ХОВА.
Три fpv-дрони вдарили по області протягом доби.
“У Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Прудянка), у Куп’янському районі пошкоджено сільський клуб (с. Малий Бурлук)“, – додав Синєгубов.
