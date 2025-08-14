КАБы ударили по Дергачевщине: есть погибший и раненые, обращение Задоренко
Около 14:30 армия РФ скинула КАБы на Дергачевскую громаду.
В частности, «прилет» зафиксировали в Казачьей Лопане.
«В результате удара погиб местный житель 1987 года рождения, который находился в собственном доме. Еще один 39-летний мужчина получил тяжелое ранение. С оторванной концовкой он был госпитализирован в больницу, сейчас состояние мужчины стабильное», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Еще один удар был зафиксирован в Новой Казачьей. Там пострадал местный житель. Также есть повреждения частных домов.
«За сегодняшний день в Казачелопанском старостинском округе уже двое погибших и двое раненых. Я в который раз призываю людей, которые на свой страх и риск остаются в приграничной зоне, уезжать оттуда! Ни одно ваше имущество не стоит жизни!», — призвал Задоренко.
Напомним, утром армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара погиб 64-летний мужчина.
Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 15:24
