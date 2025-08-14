КАБы ударили по Дергачевщине: есть погибший и раненые, обращение Задоренко

Около 14:30 армия РФ скинула КАБы на Дергачевскую громаду.

В частности, «прилет» зафиксировали в Казачьей Лопане.

«В результате удара погиб местный житель 1987 года рождения, который находился в собственном доме. Еще один 39-летний мужчина получил тяжелое ранение. С оторванной концовкой он был госпитализирован в больницу, сейчас состояние мужчины стабильное», — сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Еще один удар был зафиксирован в Новой Казачьей. Там пострадал местный житель. Также есть повреждения частных домов.

«За сегодняшний день в Казачелопанском старостинском округе уже двое погибших и двое раненых. Я в который раз призываю людей, которые на свой страх и риск остаются в приграничной зоне, уезжать оттуда! Ни одно ваше имущество не стоит жизни!», — призвал Задоренко.

Напомним, утром армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара погиб 64-летний мужчина.