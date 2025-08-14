Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине

Происшествия 15:09   14.08.2025
Виктория Яковенко
Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

На трассе вблизи Купянска вражеский дрон атаковал гражданское авто, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:09. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что FPV-дрон попал в авто на въезде в Купянск около 12:00.

«Погибли два человека: водитель и пассажир. Обоим людям было 69 лет. Еще одна женщина, 76 лет, находившаяся в автомобиле, получила ранение. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).

14:19. В результате удара погибли два человека – 69-летние мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали, добавил Синегубов.

Напомним, утром армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара погиб 64-летний мужчина.

С утра громко и в Белгороде. Местные паблики и губернатор Вячеслав Гладков заявляют об атаке дронов.

Читайте также: ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: погибшие от ударов, приговор оккупанту
Новости Харькова — главное 14 августа: погибшие от ударов, приговор оккупанту
14.08.2025, 14:55
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16
Новый обмен: из плена РФ вернулись военные и гражданские – Зеленский
Новый обмен: из плена РФ вернулись военные и гражданские – Зеленский
14.08.2025, 15:03

Новости по теме:

14:16
«Враг охотится за нами». Дрон атаковал авто полицейских на Харьковщине (фото)
13:38
Дроны СБУ ударили по складам «Шахедов» под Елабугой в РФ (видео)
08:42
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку
02:18
Харьков дважды атаковали баллистикой: под ударом снова Киевский район
16:15
Где атаковали оккупанты сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На трассе вблизи Купянска вражеский дрон атаковал гражданское авто, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".