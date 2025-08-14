Погибли два человека: враг атаковал авто на Харьковщине
На трассе вблизи Купянска вражеский дрон атаковал гражданское авто, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 15:09. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что FPV-дрон попал в авто на въезде в Купянск около 12:00.
«Погибли два человека: водитель и пассажир. Обоим людям было 69 лет. Еще одна женщина, 76 лет, находившаяся в автомобиле, получила ранение. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести», — отметили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УКУ).
14:19. В результате удара погибли два человека – 69-летние мужчина и женщина. Еще одна 76-летняя женщина получила взрывные ранения, ее госпитализировали, добавил Синегубов.
Напомним, утром армия РФ из РСЗО обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара погиб 64-летний мужчина.
С утра громко и в Белгороде. Местные паблики и губернатор Вячеслав Гладков заявляют об атаке дронов.
