ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец
Военнослужащий отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Александр Бородин сообщил в эфире нацмарафона о ситуации на Волчанском направлении.
По его словам, на данный момент противник постоянно меняет тактику наступлений, чтобы дезориентировать Силы обороны – бойцы готовятся к одному сценарию боевых действий, а сдерживают врага по-другому, неожиданному.
«Но, тем не менее, ребята все сдерживают, как и малые пехотные группы, так и заходы ДРГ. Так же ребята окапываются, роются, закапываются для больших наступлений и чтобы, так скажем, обеспечить себя и сами позиции от массированных артиллерийских обстрелов. Противник, как использовал проход пехотных групп при прикрытии дронов, так он это и делает. Как он использовал свою, так скажем, уже не очень новую, тем не менее тактику заезда на мотоциклах бегом для того, чтобы дезориентировать Силы обороны, так и продолжает это делать», – добавил Бородин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
- • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 11:45;
Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 11:45