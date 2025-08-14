Live
ВСУ окапываются к большим наступлениям: о ситуации в Волчанске сообщил боец

Записано 11:45   14.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Военнослужащий отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Александр Бородин сообщил в эфире нацмарафона о ситуации на Волчанском направлении.

По его словам, на данный момент противник постоянно меняет тактику наступлений, чтобы дезориентировать Силы обороны – бойцы готовятся к одному сценарию боевых действий, а сдерживают врага по-другому, неожиданному.

«Но, тем не менее, ребята все сдерживают, как и малые пехотные группы, так и заходы ДРГ. Так же ребята окапываются, роются, закапываются для больших наступлений и чтобы, так скажем, обеспечить себя и сами позиции от массированных артиллерийских обстрелов. Противник, как использовал проход пехотных групп при прикрытии дронов, так он это и делает. Как он использовал свою, так скажем, уже не очень новую, тем не менее тактику заезда на мотоциклах бегом для того, чтобы дезориентировать Силы обороны, так и продолжает это делать», – добавил Бородин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: ISW: украинские войска освободили территории на севере от Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
