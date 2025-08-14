ЗСУ окопуються до великих наступів: про ситуацію у Вовчанську повідомив боєць

Військовослужбовець відділу прикордонної служби бригади “ГАРТ” Олександр Бородін повідомив в етері нацмарафону про ситуацію на Вовчанському напрямку.

За його словами, наразі противник постійно змінює тактику наступів, щоб дезорієнтувати Сили оборони – бійці готуються до одного сценарію бойових дій, а стримують ворога по-іншому, несподіваному.

“Але тим не менше, хлопці все стримують, як і малі піхотні групи, так і заходи ДРГ. Так само хлопці окопуються, копаються для великих наступів і щоб, так скажімо, забезпечити себе та самі позиції від масованих артилерійських обстрілів. Противник, як використовував прохід піхотних груп при прикритті дронами, так він це і робить. Як він використовував свою, так скажімо, вже не дуже нову, але тим не менш, тактику заїзду на мотоциклах бігом для того, щоб дезорієнтувати Сили оборони, так і продовжує це робити”, – додав Бородін.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”