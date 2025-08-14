В Белгороде громко: говорят об атаке беспилотников (фото, видео)
В соседнем с Харьковом российском городе Белгород – шумно с самого утра. Местные паблики и губернатор Вячеслав Гладков заявляют об атаке дронов.
О первых взрывах белгородские Telegram-каналы сообщали около 07:00.
Видео: белгородские Telegram-каналы
Видео: белгородские Telegram-каналы
Гладков рассказал, что в результате атак БпЛА в российском городе повреждены крыши частных домов и торгового объекта. Кроме этого, пострадали шесть автомобилей.
Утром он сообщал, что в городе пострадали три человека. Гладков также опубликовал видео, заявив об ударе по автомобилю в центре Белгорода.
Из-за угрозы атак госучреждения в Белгороде перевели на удаленный режим работы. Торговые центры закрываются, уличные мероприятия отменены до воскресенья, жителей попросили ограничить пребывание на улице.
Видео: Вячеслав Гладков
«Кроме того, по зданию правительства Белгородской области нанесен еще один удар, в результате которого выбиты окна и поврежден фасад. В одном многоквартирном доме загорелся балкон одной из квартир. В рядом стоящем МКД выбиты окна на нескольких этажах», — пишет Гладков.
