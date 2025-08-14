У Бєлгороді гучно: кажуть про атаку безпілотників (фото, відео)
У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – гучно із самого ранку. Місцеві пабліки та губернатор В’ячеслав Гладков заявляють про атаку дронів.
Про перші вибухи бєлгородські телеграм-канали повідомляли близько 07:00.
Відео: бєлгородські телеграм-канали
Відео: бєлгородські телеграм-канали
Гладков розповів, що внаслідок атак БпЛА у російському місті пошкоджені дахи приватних будинків та торгового об’єкта. Крім цього, постраждали шість авто.
Вранці він повідомляв, що у місті постраждали три людини. Гладков також опублікував відео, заявивши про удар по авто в центрі Бєлгорода.
Через загрозу атак держустанови у Бєлгороді переведено на віддалений режим роботи. Торгові центри закриваються, вуличні заходи відмінено до неділі, мешканців попросили обмежити перебування на вулиці.
Відео: В’ячеслав Гладков
«Крім того, по будівлі уряду Бєлгородської області завдано ще одного удару, внаслідок якого вибито вікна та пошкоджено фасад. В одному багатоквартирному будинку загорівся балкон однієї з квартир. У МКД, що поруч стоїть, вибиті вікна на декількох поверхах», – пише Гладков.
Читайте також: Прорив РФ до Добропілля мав стати суїцидом, а став успіхом – Коваленко
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Бєлгороді гучно: кажуть про атаку безпілотників (фото, відео)»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – гучно із самого ранку. Місцеві пабліки та губернатор В’ячеслав Гладков заявляють про атаку дронів.".