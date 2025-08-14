Live
У Бєлгороді гучно: кажуть про атаку безпілотників (фото, відео)

Світ 13:50   14.08.2025
Вікторія Яковенко
У Бєлгороді гучно: кажуть про атаку безпілотників (фото, відео) Фото: В’ячеслав Гладков

У сусідньому з Харковом російському місті Бєлгород – гучно із самого ранку. Місцеві пабліки та губернатор В’ячеслав Гладков заявляють про атаку дронів.

Про перші вибухи бєлгородські телеграм-канали повідомляли близько 07:00.

Відео: бєлгородські телеграм-канали

Відео: бєлгородські телеграм-канали

Гладков розповів, що внаслідок атак БпЛА у російському місті пошкоджені дахи приватних будинків та торгового об’єкта. Крім цього, постраждали шість авто.

Вранці він повідомляв, що у місті постраждали три людини. Гладков також опублікував відео, заявивши про удар по авто в центрі Бєлгорода.

Через загрозу атак держустанови у Бєлгороді переведено на віддалений режим роботи. Торгові центри закриваються, вуличні заходи відмінено до неділі, мешканців попросили обмежити перебування на вулиці.

Відео: В’ячеслав Гладков

«Крім того, по будівлі уряду Бєлгородської області завдано ще одного удару, внаслідок якого вибито вікна та пошкоджено фасад. В одному багатоквартирному будинку загорівся балкон однієї з квартир. У МКД, що поруч стоїть, вибиті вікна на декількох поверхах», – пише Гладков.

атака на Белгород
Фото: В’ячеслав Гладков
атака на Белгород
Фото: В’ячеслав Гладков
атака на Белгород
Фото: В’ячеслав Гладков
атака на Белгород
Фото: В’ячеслав Гладков

Читайте також: Прорив РФ до Добропілля мав стати суїцидом, а став успіхом – Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
