Загинули дві людини: ворог атакував авто на Харківщині

На трасі поблизу Куп’янська ворожий дрон атакував цивільне авто, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:09. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що FPV-дрон влучив у авто на в’їзді до Куп’янська близько 12:00.

«Загинули дві людини: водій та пасажирка. Обом людям було 69 років. Ще одна жінка, 76 років, яка перебувала в авто, дістала поранення. Постраждала перебуває у стані середньої тяжкості», – зазначили правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 ККУ).

14:19. Внаслідок удару загинули двоє людей – 69-річні чоловік і жінка. Ще одна 76-річна жінка отримала вибухові поранення, її госпіталізували, додав Синєгубов.

Нагадаємо, вранці армія РФ з РСЗВ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару загинув 64-річний чоловік.

Від ранку гучно і в Бєлгороді. Місцеві пабліки та губернатор В’ячеслав Гладков заявляють про атаку дронів.