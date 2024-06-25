90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)

Серед 90 українських військових, яких повернули з полону, є ті, хто воював на Харківському напрямку, повідомив у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

«Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – розповів Зеленський.