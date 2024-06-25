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90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)

Суспільство 22:09   25.06.2024
Оксана Якушко
90 українських військових повернули з полону РФ до України (фото)

Серед 90 українських військових, яких повернули з полону, є ті, хто воював на Харківському напрямку, повідомив у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. 

«Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках», – розповів Зеленський.

Військовополонені

Фото: Володимир Зеленський / Телеграм
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм
Фото: Володимир Зеленський / Телеграм

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 90 українських військових, яких повернули з полону, є ті, хто воював на Харківському напрямку, повідомив у своєму Телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський. ".