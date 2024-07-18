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7 воїнів з Харківщини повернулися з полону – Синєгубов

Суспільство 12:19   18.07.2024
Оксана Якушко
7 воїнів з Харківщини повернулися з полону – Синєгубов

Учора Україні вдалося звільнити із російського полону ще 95 військовослужбовців, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Серед них 7 бійців із Харківської області: два захисники з Харкова, по одному з сіл Малинівка та Приморське Чугуївського району, а також по одному захиснику з Мерефи, Руської Лозової та один воїн з села Краснопавлівка Лозівського району», – розповів Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 12:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора Україні вдалося звільнити із російського полону ще 95 військовослужбовців, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".