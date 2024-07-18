7 воїнів з Харківщини повернулися з полону – Синєгубов
Учора Україні вдалося звільнити із російського полону ще 95 військовослужбовців, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Серед них 7 бійців із Харківської області: два захисники з Харкова, по одному з сіл Малинівка та Приморське Чугуївського району, а також по одному захиснику з Мерефи, Руської Лозової та один воїн з села Краснопавлівка Лозівського району», – розповів Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: военнослужащие, воины, Олег Синегубов, плен, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2024 в 12:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора Україні вдалося звільнити із російського полону ще 95 військовослужбовців, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".