7 воїнів з Харківщини повернулися з полону – Синєгубов

Учора Україні вдалося звільнити із російського полону ще 95 військовослужбовців, нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Серед них 7 бійців із Харківської області: два захисники з Харкова, по одному з сіл Малинівка та Приморське Чугуївського району, а також по одному захиснику з Мерефи, Руської Лозової та один воїн з села Краснопавлівка Лозівського району», – розповів Синєгубов.