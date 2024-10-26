Россияне били из РСЗО «Ураган» по Рогани под Харьковом (фото)
Россияне также ударили двумя ракетами С-300 по селу в Чугуевском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.
26 октября около 11:45 россияне нанесли ракетный удар по частному жилищному сектору у села Радьково Чугуевского района. Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего 55-летнего мужчины. 84-летний житель испытал острую реакцию на стресс. Предварительно, россияне нанесли удары по селу двумя ракетами С-300.
Сегодня днем россияне ударили по поселку Рогань Харьковского района. Попали в открытую местность. По предварительным данным, ЗС РФ обстреляли Рогань кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Рогань, россияне, РСЗО Ураган, С-300, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне также ударили двумя ракетами С-300 по селу в Чугуевском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".