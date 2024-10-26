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Россияне били из РСЗО «Ураган» по Рогани под Харьковом (фото)

Происшествия 18:33   26.10.2024
Оксана Якушко
Россияне били из РСЗО «Ураган» по Рогани под Харьковом (фото)

Россияне также ударили двумя ракетами С-300 по селу в Чугуевском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.

26 октября около 11:45 россияне нанесли ракетный удар по частному жилищному сектору у села Радьково Чугуевского района. Из-под завалов дома спасатели извлекли тело погибшего 55-летнего мужчины. 84-летний житель испытал острую реакцию на стресс. Предварительно, россияне нанесли удары по селу двумя ракетами С-300.

Сегодня днем ​​россияне ударили по поселку Рогань Харьковского района. Попали в открытую местность. По предварительным данным, ЗС РФ обстреляли Рогань кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне также ударили двумя ракетами С-300 по селу в Чугуевском районе, сообщила Харьковская областная прокуратура.".