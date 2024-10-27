ISW не підтверджує успіхи РФ у Куп’янському районі Харківщини

Російські війська 26 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

«Російський блогер стверджував, що сили РФ просунулися на південь від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Вишневого; і на північний захід від Кремінної біля Тернів, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих заяв», – інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на півночі Харківщини окупанти наступали поблизу Вовчанська та Стариці, на Куп’янському напрямку – біля Голубівки, Кіндрашівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Вишневого.