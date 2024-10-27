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ISW не підтверджує успіхи РФ у Куп’янському районі Харківщини

Політика 08:00   27.10.2024
Олена Нагорна
ISW не підтверджує успіхи РФ у Куп’янському районі Харківщини Карта ISW

Російські війська 26 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

«Російський блогер стверджував, що сили РФ просунулися на південь від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки; на південний схід від Куп’янська поблизу Вишневого; і на північний захід від Кремінної біля Тернів, хоча ISW не спостерігав візуальних доказів цих заяв», – інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, на півночі Харківщини окупанти наступали поблизу Вовчанська та Стариці, на Куп’янському напрямку – біля Голубівки, Кіндрашівки, Кругляківки, Степової Новоселівки та Вишневого.

Читайте також: Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «ISW не підтверджує успіхи РФ у Куп’янському районі Харківщини»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 08:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська 26 жовтня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області та на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів".