Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState
Карта DeepState
За даними проєкту DeepState, російські окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною.
Про це йдеться в оновленнях карти аналітиків.
Читайте також: Росіяни били з РСЗВ «Ураган» Рогані під Харковом (фото)
Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська займають приблизно 25% села Кругляківка Куп’янського району.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, Стельмаховка, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 07:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними проєкту DeepState, російські окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною".