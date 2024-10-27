Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState

За даними проєкту DeepState, російські окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною.

Про це йдеться в оновленнях карти аналітиків.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська займають приблизно 25% села Кругляківка Куп’янського району.