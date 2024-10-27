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Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState

Події 07:24   27.10.2024
Олена Нагорна
Про просування військ РФ у напрямку Осколу на Харківщині повідомляє DeepState Карта DeepState

За даними проєкту DeepState, російські окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною.

Про це йдеться в оновленнях карти аналітиків.

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Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська займають приблизно 25% села Кругляківка Куп’янського району.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 07:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними проєкту DeepState, російські окупанти просунулися поблизу села Стельмахівка Луганської області, що біля адмінкордону з Харківщиною".