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О продвижении войск РФ в направлении Оскола на Харьковщине сообщает DeepState

Происшествия 07:24   27.10.2024
Елена Нагорная
О продвижении войск РФ в направлении Оскола на Харьковщине сообщает DeepState Карта DeepState

По данным проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи села Стельмаховка Луганской области, расположенного возле админграницы с Харьковщиной.

Об этом говорится в обновлениях карты аналитиков.

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Накануне американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска занимают примерно 25% села Кругляковка Купянского района.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 07:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным проекта DeepState, российские оккупанты продвинулись вблизи села Стельмаховка Луганской области, расположенного возле админграницы с Харьковщиной".