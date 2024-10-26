Россияне заняли 25% Кругляковки на Харьковщине – ISW
Российские войска продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в Харьковской и Луганской областях, но подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).
Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на 2 км у Стельмаховки (к западу от Сватово) и контролируют «большую часть» Кругляковки (к югу от Купянска). ISW не наблюдал подтверждения этого заявления о российских наступлениях и наблюдал только визуальное подтверждение того, что российские войска занимают примерно 25% Кругляковки.
Российские войска продолжали наступление к северу от Купянска в районе Голубовки; к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного, Кругляковки, Лозовой, Колесниковки и Новоосиново; к западу от Сватово в районе Вишневого; к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки; к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Катериновки и Твердохлибово; к западу от Кременной в районе Терного, Заречного и Торского; и к югу от Кременной в районе Серебрянки.
Российские милблогеры утверждают, что российские войска продолжают уничтожать мосты через реку Оскол, чтобы перерезать украинские наземные линии связи в направлении Купянска, а один российский милблогер утверждает, что российские войска уничтожили последнюю переправу через реку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, институт изучения войны, Кругляковка, купянск, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, сообщил Институт изучения войны (ISW).".