Россияне заняли 25% Кругляковки на Харьковщине – ISW

Российские войска продолжили наступление вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная в Харьковской и Луганской областях, но подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на 2 км у Стельмаховки (к западу от Сватово) и контролируют «большую часть» Кругляковки (к югу от Купянска). ISW не наблюдал подтверждения этого заявления о российских наступлениях и наблюдал только визуальное подтверждение того, что российские войска занимают примерно 25% Кругляковки.

Российские войска продолжали наступление к северу от Купянска в районе Голубовки; к юго-востоку от Купянска в районе Песчаного, Кругляковки, Лозовой, Колесниковки и Новоосиново; к западу от Сватово в районе Вишневого; к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки; к северо-западу от Кременной в районе Грековки, Катериновки и Твердохлибово; к западу от Кременной в районе Терного, Заречного и Торского; и к югу от Кременной в районе Серебрянки.

Российские милблогеры утверждают, что российские войска продолжают уничтожать мосты через реку Оскол, чтобы перерезать украинские наземные линии связи в направлении Купянска, а один российский милблогер утверждает, что российские войска уничтожили последнюю переправу через реку.