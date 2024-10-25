ISW: РФ может ждать зиму, чтобы возобновить наступление на севере Харьковщины
Относительное затишье на Харьковском направлении может сигнализировать о том, что оккупанты ждут зиму, чтобы начать наступление, написали в Институте изучения войны (ISW).
«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 24 октября заявил, что на харьковском направлении российские войска создали качественные фортификационные сооружения, глубоко углубленные в землю, выкопав «многоярусные ямы». Спикер также заявил, Российские войска «давно» не проводили механизированных штурмов на харьковском направлении и отметили, что русские военные, возможно, готовятся к наступлению зимы, чтобы изменить обстановку на поле боя», – написали аналитики.
Осенью же, объяснили в ISW, защищать территории или наступать становится сложнее – не удается незаметно перемещаться из-за отсутствия листьев.
«Российские блогеры также утверждали, что российские войска укрепили позиции в Кругляковке (юго-восточнее Купянска) и продвинулись дальше к востоку от Новосадового, к западу от Кисловки (юго-восточнее Купянска) и к югу от Макеевки (на северо-западу от Кременной). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; юго-восточнее Купянска возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой», – добавили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, бои, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 09:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительное затишье на Харьковском направлении может сигнализировать о том, что оккупанты ждут зиму, чтобы начать наступление, написали в Институте изучения войны (ISW).".