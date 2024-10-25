ISW: РФ може чекати зиму, щоб відновити наступ на півночі Харківщини
Відносне затишшя на Харківському напрямку може сигналізувати про те, що окупанти чекають на зиму, щоб розпочати новий наступ, написали в Інституті вивчення війни (ISW).
“Прессекретар української бригади, яка діє на харківському напрямку, 24 жовтня заявив, що на харківському напрямку російські війська створили якісні фортифікаційні споруди, глибоко заглиблені в землю, викопавши «багатоярусні ями». Речник також заявив, Російські війська “давно” не проводили механізованих штурмів на харківському напрямку і зазначили, що російські військові, можливо, готуються до настання зими, щоб змінити обстановку на полі бою”, – написали аналітики.
Восени ж, пояснили в ISW, захищати території чи наступати стає складніше – не вдається непомітно переміщатися через відсутність листя.
“Російські блогери також стверджували, що російські війська зміцнили позиції в Кругляківці (на південний схід від Куп’янська) і просунулися далі на схід від Новосадового, на захід від Кислівки (на південний схід від Куп’янська) і на південь від Макіївки (на північний захід від Кремінної). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на південний схід від Куп’янська біля Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової”, – додали в Інституті вивчення війни.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, бои, наступ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 09:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відносне затишшя на Харківському напрямку може сигналізувати про те, що окупанти чекають на зиму, щоб розпочати новий наступ, написали в Інституті вивчення війни (ISW).".