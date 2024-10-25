РФ наступає. Ворог окупував території поблизу Харківщини (Deep State)

25 жовтня аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій. На ній вказали просування окупантів біля Харківщини.

На оновленій карті боїв видно, що росіяни просунулися біля Невського. Населений пункт знаходиться неподалік від кордону з Харківською областю.

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що наразі основне завдання ворога – закріпитися на лівобережжі Куп’янщини. Однак він вважає, що це завдання для окупантів буде нелегким і в найближчій перспективі вони цього не зможуть досягти.