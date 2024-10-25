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РФ наступає. Ворог окупував території поблизу Харківщини (Deep State)

Україна 08:05   25.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ наступає. Ворог окупував території поблизу Харківщини (Deep State) Фото: Генштаб ЗСУ

25 жовтня аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій. На ній вказали просування окупантів біля Харківщини.

На оновленій карті боїв видно, що росіяни просунулися біля Невського. Населений пункт знаходиться неподалік від кордону з Харківською областю.

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко заявив, що наразі основне завдання ворога – закріпитися на лівобережжі Куп’янщини. Однак він вважає, що це завдання для окупантів буде нелегким і в найближчій перспективі вони цього не зможуть досягти.

Читайте також: Харкову бути напоготові: ГУР попередив про підготовку проплачених мітингів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 жовтня аналітики проєкту Deep State оновили карту бойових дій. На ній вказали просування окупантів біля Харківщини.".