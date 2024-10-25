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РФ наступает. Враг оккупировал территории вблизи Харьковщины (Deep State)

Украина 08:05   25.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ наступает. Враг оккупировал территории вблизи Харьковщины (Deep State) Фото: Генштаб ВСУ

25 октября аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий. На ней указали продвижение оккупантов около Харьковщины.

На обновленной карте боев видно, что россияне продвинулись около Невского. Населенный пункт находится неподалеку границы с Харьковской областью.

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что на данный момент основная задача врага — закрепиться на левобережье Купянщины. Однако он считает, что эта задача для оккупантов будет нелегкой и в ближайшей перспективе они этого достичь не смогут.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 25 октября 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 октября аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий. На ней указали продвижение оккупантов около Харьковщины.".