РФ наступает. Враг оккупировал территории вблизи Харьковщины (Deep State)

25 октября аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий. На ней указали продвижение оккупантов около Харьковщины.

На обновленной карте боев видно, что россияне продвинулись около Невского. Населенный пункт находится неподалеку границы с Харьковской областью.

Напомним, накануне командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко заявил, что на данный момент основная задача врага — закрепиться на левобережье Купянщины. Однако он считает, что эта задача для оккупантов будет нелегкой и в ближайшей перспективе они этого достичь не смогут.