Сделать это непросто — Ахиллес о потенциальной угрозе форсирования реки Оскол
Ситуация на Купянском направлении до сих пор сложная. Противник использует все силы и средства для активных штурмов, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
«Он несет существенные потери, что это значит: первый штурм — 50 единиц бронированной техники, вернулось только две. Следующий штурм — 17 единиц техники, покинули поле боя только две, остальные были уничтожены Силами обороны. Каждый день противник теряет десятки своих военнослужащих», — отметил Федоренко.
По его словам, основная задача врага — закрепиться на левобережье Купянщины. Однако Федоренко считает, что эта задача для оккупантов будет нелегкой и в ближайшей перспективе они этого достичь не смогут.
«Если говорить о потенциальной возможности форсирования реки Оскол, мы ее форсировали в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. Тогда удалось это сделать исключительно за счет того, что это умели делать командиры и отваги личного состава. Река Оскол очень прудкая и это сделать не просто. Сейчас у нас есть дополнительно беспилотные системы, FPV-дроны, которых не было в 2022 году, поэтому россиянам в краткосрочной перспективе не будет возможности форсировать реку Оскол», — сказал Федоренко.
Читайте также: ISW: на север Харьковщины РФ направила новичков-контрактников и призывников
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, оскол, река, рф, федоренко, форсирование, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сделать это непросто — Ахиллес о потенциальной угрозе форсирования реки Оскол»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 16:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении до сих пор сложная. Противник использует все силы и средства для активных штурмов.".