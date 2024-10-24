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Сделать это непросто — Ахиллес о потенциальной угрозе форсирования реки Оскол

Общество 16:10   24.10.2024
Виктория Яковенко
Сделать это непросто — Ахиллес о потенциальной угрозе форсирования реки Оскол скриншот

Ситуация на Купянском направлении до сих пор сложная. Противник использует все силы и средства для активных штурмов, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

«Он несет существенные потери, что это значит: первый штурм — 50 единиц бронированной техники, вернулось только две. Следующий штурм — 17 единиц техники, покинули поле боя только две, остальные были уничтожены Силами обороны. Каждый день противник теряет десятки своих военнослужащих», — отметил Федоренко.

По его словам, основная задача врага — закрепиться на левобережье Купянщины. Однако Федоренко считает, что эта задача для оккупантов будет нелегкой и в ближайшей перспективе они этого достичь не смогут.

«Если говорить о потенциальной возможности форсирования реки Оскол, мы ее форсировали в 2022 году во время Харьковского контрнаступления. Тогда удалось это сделать исключительно за счет того, что это умели делать командиры и отваги личного состава. Река Оскол очень прудкая и это сделать не просто. Сейчас у нас есть дополнительно беспилотные системы, FPV-дроны, которых не было в 2022 году, поэтому россиянам в краткосрочной перспективе не будет возможности форсировать реку Оскол», — сказал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении до сих пор сложная. Противник использует все силы и средства для активных штурмов.".