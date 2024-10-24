ISW: на север Харьковщины РФ направила новичков-контрактников и призывников
О неудачных попытках россиян продвинуться на Харьковском направлении и очередных ложных заявлениях об успехе РФ на Купянщине рассказали утром в Институте изучения войны (ISW).
На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал наши позиции в районе Волчанска и Старицы, отмечают в ISW.
«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 23 октября заявил, что российские военные заменяют личный состав на этом направлении новоиспеченными военнослужащими-контрактниками, многие из которых являются призывниками, вместо того, чтобы перебрасывать на это направление личный состав с других участков передовой», – добавили в Институте изучения войны.
Также российские блогеры заявляли, что оккупанты смогли продвинуться на Купянском направлении. ВС РФ якобы оттеснили Силы обороны на 10 километров от Стельмаховки. Однако в ISW не увидели каких-либо изменений на этом участке фронта.
«Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; северо-западнее Сватового возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки», – уточнили аналитики.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, наступ, наступление, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 07:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О неудачных попытках россиян продвинуться на Харьковском направлении и очередных ложных заявлениях об успехе РФ на Купянщине рассказали утром в Институте изучения войны (ISW).".