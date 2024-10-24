ISW: на север Харьковщины РФ направила новичков-контрактников и призывников

О неудачных попытках россиян продвинуться на Харьковском направлении и очередных ложных заявлениях об успехе РФ на Купянщине рассказали утром в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал наши позиции в районе Волчанска и Старицы, отмечают в ISW.

«Пресс-секретарь украинской бригады, действующей на харьковском направлении, 23 октября заявил, что российские военные заменяют личный состав на этом направлении новоиспеченными военнослужащими-контрактниками, многие из которых являются призывниками, вместо того, чтобы перебрасывать на это направление личный состав с других участков передовой», – добавили в Институте изучения войны.

Также российские блогеры заявляли, что оккупанты смогли продвинуться на Купянском направлении. ВС РФ якобы оттеснили Силы обороны на 10 километров от Стельмаховки. Однако в ISW не увидели каких-либо изменений на этом участке фронта.

«Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Купянска в районе Голубовки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; северо-западнее Сватового возле Песчаного, Кругляковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Колесниковки», – уточнили аналитики.