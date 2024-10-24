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ISW: на північ Харківщини РФ направила новачків-контрактників та призовників

Україна 07:36   24.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: на північ Харківщини РФ направила новачків-контрактників та призовників

Про невдалі спроби росіян просунутися на Харківському напрямку та чергові неправдиві заяви про успіх РФ на Куп’янщині розповіли вранці в Інституті вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку ворог безрезультатно атакував наші позиції у районі Вовчанська та Стариці, зазначають у ISW.

“Прессекретар української бригади, яка діє на Харківському напрямку, 23 жовтня заявив, що російські військові замінюють особовий склад на цьому напрямку новоспеченими військовослужбовцями-контрактниками, багато з яких є призовниками, замість того, щоб перекидати на цей напрямок особовий склад з інших ділянок передової”, – додали в Інституті вивчення війни.

Також російські блогери заявляли, що окупанти змогли просунутися на Куп’янському напрямку. ЗС РФ нібито відтіснили Сили оборони на 10 кілометрів від Стельмахівки. Проте в ISW не побачили жодних змін на цій ділянці фронту.

“Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; на північний захід від Сватового біля Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Колісниківки”, – уточнили аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 07:36;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про невдалі спроби росіян просунутися на Харківському напрямку та чергові неправдиві заяви про успіх РФ на Куп’янщині розповіли вранці в Інституті вивчення війни (ISW).".