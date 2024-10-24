Зробити це непросто – Ахіллес про потенційну загрозу форсування РФ річки Оскіл
Ситуація на Куп’янському напрямку досі складна. Противник використовує усі сили та засоби для активних штурмів, повідомив в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.
«Він несе суттєві втрати, що це означає: перший штурм — 50 одиниць броньованої техніки, повернулося лише дві. Наступний штурм — 17 одиниць техніки, покинули поле бою лише дві, решта була знищена Силами оборони. Щодня противник втрачає десятки своїх військовослужбовців», – зазначив Федоренко.
За його словами, основне завдання ворога наразі – закріпитись на лівобережжі Куп’янщини. Однак, Федоренко вважає, що ця задача для окупантів буде нелегкою і в найближчій перспективі вони цього досягти не зможуть.
«Якщо казати про потенційну можливість форсування річки Оскіл, ми її форсували в 2022 році під час Харківського контрнаступу. Тоді вдалося це зробити виключно за рахунок того, що це вміли робити командири, і відваги особового складу. Є дуже прудкою річка Оскіл і це зробити непросто. Зараз ми маємо додатково безпілотні системи, FPV-дрони, яких не було в 2022 році, тому росіянам в короткостроковій перспективі не
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, оскол, река, рф, федоренко, форсирование, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 16:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янському напрямку досі складна. Противник використовує усі сили та засоби для активних штурмів.".