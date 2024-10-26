Росіяни зайняли 25% Кругляківки на Харківщині – ISW

Російські війська продовжили наступ уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кремінна у Харківській та Луганській областях, але підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися на 2 км біля Стельмахівки (на захід від Сватового) та контролюють «велику частину» Кругляківки (на південь від Куп’янська). ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви про російські наступи та спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські війська займають приблизно 25% Кругляківки.

Російські війська продовжували наступ на північ від Куп’янська в районі Голубівки; на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного, Кругляківки, Лозової, Колесниківки та Новоосинового; на захід від Сватового в районі Вишневого; на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Катеринівки та Твердохлібового; на захід від Кремінної в районі Терного, Зарічного та Торського; та на південь від Кремінної в районі Серебрянки.

Російські мілблогери стверджують, що російські війська продовжують знищувати мости через річку Оскіл, щоб перерізати українські наземні лінії зв’язку в напрямку Куп’янська, а один російський мілблогер каже, що російські війська знищили останню переправу через річку.