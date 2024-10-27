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ISW не подтверждает успехи РФ в Купянском районе Харьковщины

Мир 08:00   27.10.2024
Елена Нагорная
ISW не подтверждает успехи РФ в Купянском районе Харьковщины Карта ISW

Российские войска 26 октября продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

«Российский блогер утверждал, что силы РФ продвинулись на юг от Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки; на юго-восток от Купянска вблизи Вишневого; и на северо-запад от Кременной возле Тернов, хотя ISW не наблюдал визуальных доказательств этих заявлений», — информирует американский Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, на севере Харьковщины оккупанты наступали вблизи Волчанска и Старицы, на Купянском направлении — возле Голубовки, Кондрашовки, Кругляковки, Степовой Новоселовки и Вишневого.

Читайте также: О продвижении войск РФ в направлении Оскола на Харьковщине сообщает DeepState

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 08:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 26 октября продолжили наступательные операции на севере Харьковской области и на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не достигли никаких подтвержденных успехов.".