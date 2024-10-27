Федоренко: могут ли войска РФ уже сейчас форсировать р. Оскол на Харьковщине
В краткосрочной перспективе о форсировании военными РФ реки Оскол на Харьковщине речь идти не может, отметил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
Об этом он сказал, комментируя информацию аналитиков о продвижении врага в районе села Кругляковка Купянского района.
«Что касается Кругляковки и попытки противника закрепиться на левобережном плацдарме Оскола, на текущий момент противник в полной мере не владеет населенным пунктом. Силы обороны достаточно крепко отражают атаки. И выполняются мероприятия по невозможности дальнейшего его продвижения», — отметил Федоренко.
На вопрос — могут ли россияне сейчас начать форсировать реку Оскол — комбат ответил: «В 2022 году мы ее штурмовали, отбивая врага. Форсирование реки — это достаточно сложное испытание. Даже в условиях 2022 года, когда еще активно не работали беспилотные системы, в частности FPV-дроны, камикадзе, ночные бомберы и многое другое, что сейчас применяется Силами обороны. Поэтому в краткосрочной перспективе о форсировании речь идти не может. Что касается дальнейших намерений противника, они пытаются закрепиться на левобережном плацдарме с дальнейшим расширением и выходом на Купянск-Узловой. Возможно ли это в кратчайшей перспективе? Нет, не возможно».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, Кругляковка, река Оскол, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 10:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В краткосрочной перспективе о форсировании военными РФ реки Оскол на Харьковщине речь идти не может, отметил в эфире нацмарафона командир…".