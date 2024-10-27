Федоренко: чи можуть війська РФ уже зараз форсувати річку Оскіл на Харківщині

У короткостроковій перспективі про форсування військовими РФ річки Оскіл на Харківщині не може йтися, зазначив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

Про це він сказав, коментуючи інформацію аналітиків щодо просування ворога поблизу села Кругляківка Куп’янського району.

“Що стосується Кругляківки та намагання противника закріпитися на лівобережному плацдармі Осколу, на поточний момент противник повною мірою не володіє населеним пунктом. Сили оборони достатньо міцно відбивають атаки. І виконуються заходи щодо неможливості подальшого його просування”, – зазначив Федоренко.

На питання – чи можуть росіяни зараз почати форсувати річку Оскіл – комбат відповів: “У 2022 році ми її штурмували, відбиваючи ворога. Форсування річки – це достатньо складне випробування. Навіть в умовах 2022 року, коли ще активно не працювали безпілотні системи, зокрема FPV-дрони, камікадзе, нічні бомбери і багато іншого, що зараз застосовується Силами оборони. Тому в короткостроковій перспективі про форсування йтися не може. Що стосується подальших намірів противника, вони намагаються закріпитися на лівобережному плацдармі з подальшим розширенням і виходом на Куп’янськ-Вузловий. Чи можливо це в найкоротшій перспективі? Ні, не можливо”.