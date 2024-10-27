Федоренко: чи можуть війська РФ уже зараз форсувати річку Оскіл на Харківщині
У короткостроковій перспективі про форсування військовими РФ річки Оскіл на Харківщині не може йтися, зазначив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
Про це він сказав, коментуючи інформацію аналітиків щодо просування ворога поблизу села Кругляківка Куп’янського району.
“Що стосується Кругляківки та намагання противника закріпитися на лівобережному плацдармі Осколу, на поточний момент противник повною мірою не володіє населеним пунктом. Сили оборони достатньо міцно відбивають атаки. І виконуються заходи щодо неможливості подальшого його просування”, – зазначив Федоренко.
На питання – чи можуть росіяни зараз почати форсувати річку Оскіл – комбат відповів: “У 2022 році ми її штурмували, відбиваючи ворога. Форсування річки – це достатньо складне випробування. Навіть в умовах 2022 року, коли ще активно не працювали безпілотні системи, зокрема FPV-дрони, камікадзе, нічні бомбери і багато іншого, що зараз застосовується Силами оборони. Тому в короткостроковій перспективі про форсування йтися не може. Що стосується подальших намірів противника, вони намагаються закріпитися на лівобережному плацдармі з подальшим розширенням і виходом на Куп’янськ-Вузловий. Чи можливо це в найкоротшій перспективі? Ні, не можливо”.
Читайте також: Росіяни зайняли 25% Кругляківки на Харківщині – ISW
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, Кругляковка, река Оскол, Юрий Федоренко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Федоренко: чи можуть війська РФ уже зараз форсувати річку Оскіл на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 10:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У короткостроковій перспективі про форсування військовими РФ річки Оскіл на Харківщині не може йтися".