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РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб

Украина 08:19   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях и авиаударах, которые зафиксировали за сутки на Харьковщине, проинформировали утром 28 октября в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении РФ атаковала наши позиции четыре раза. Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районе Волчанска, уточнили в ГШ. На Купянщине оккупанты пытались наступать 20 раз.

«Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого», – уточнили в Генштабе.

Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Кудиевку, Малые Проходы, Волчанск и Лозовую.

Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и авиаударах, которые зафиксировали за сутки на Харьковщине, проинформировали утром 28 октября в Генштабе ВСУ.".