РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях и авиаударах, которые зафиксировали за сутки на Харьковщине, проинформировали утром 28 октября в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении РФ атаковала наши позиции четыре раза. Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районе Волчанска, уточнили в ГШ. На Купянщине оккупанты пытались наступать 20 раз.
«Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого», – уточнили в Генштабе.
Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Кудиевку, Малые Проходы, Волчанск и Лозовую.
Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: генштаб, наступ, наступление, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и авиаударах, которые зафиксировали за сутки на Харьковщине, проинформировали утром 28 октября в Генштабе ВСУ.".