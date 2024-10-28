РФ продолжает атаковать: 24 боя за сутки было на Харьковщине – Генштаб

О боях и авиаударах, которые зафиксировали за сутки на Харьковщине, проинформировали утром 28 октября в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении РФ атаковала наши позиции четыре раза. Силы обороны отбивали вражеские штурмы в районе Волчанска, уточнили в ГШ. На Купянщине оккупанты пытались наступать 20 раз.

«Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого», – уточнили в Генштабе.

Враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Кудиевку, Малые Проходы, Волчанск и Лозовую.

Также в ГШ обновили данные о потерях ВС РФ.