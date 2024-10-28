Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)

Події 09:40   28.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Про наслідки нічних ворожих обстрілів Харкова та Чугуєва повідомили вранці 28 жовтня у Харківській обласній прокуратурі.

“О 02:10 хвилин росіяни нанесли удар по Холодногірському району міста Харкова – влучання у девʼятий поверх девʼятиповерхового житлового будинку. На місці травмовано сім осіб. У двох осіб – поранення тіла. Серед них – 16-річна дівчинка. Пʼятеро осіб – із гострою реакцією на стрес. Попередньо, для обстрілу використано авіаційний боєприпас, тип якого встановлюється. Було вибито шибки та вікна у більш ніж 100 квартирах. За фактом цього кримінального злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни”, – повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Крім того, о 03:15 росіяни вдарили по Чугуєву із РСЗВ “Торнадо-С”. Постраждали вісім людей, зокрема четверо неповнолітніх хлопчиків.

“Усього внаслідок нічних обстрілів міста Харкова та міста Чугуїв поранення отримала 21 особа, серед них пʼятеро дітей. За фактом обстрілу  міста Чугуїв також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ”, – додав Чубенко.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: Синєгубов: 21 особа постраждала за добу через обстріл РФ. Зруйновані будинки

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)
Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)
28.10.2024, 09:40
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
Чи буде тепло на Олексіївці: у «ХТМ» розповіли, як готують район до холодів
17.09.2024, 12:09
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
28.10.2024, 09:11
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий
ISW: РФ намагається закріпитися біля Оскола та штурмувати Куп’янськ-Вузловий
28.10.2024, 08:55
Сьогодні 28 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 жовтня: яке свято та день в історії
28.10.2024, 06:00
Новини Харкова – головне за 28.10: “прильоти” по Харківщині, 21 постраждалий
Новини Харкова – головне за 28.10: “прильоти” по Харківщині, 21 постраждалий
28.10.2024, 09:49

Новини за темою:

09:11
Синєгубов: 21 людина постраждала за добу через обстріли РФ. Зруйновані будинки
08:19
РФ продовжує атакувати: 24 бої за добу було на Харківщині – Генштаб
17:00
Війська РФ активно йшли на позиції оборонців на Куп’янському напрямку – ГШ
09:01
Ворог атакував 14 разів і активно бив з авіації на Куп’янському напрямку – ГШ
13:47
Пів сотні КАБів скинув ворог на Харківщину за добу: «це антирекорд» – Тимошко

Ви читали новину: «Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 09:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних ворожих обстрілів Харкова та Чугуєва повідомили вранці 28 жовтня у Харківській обласній прокуратурі. ".