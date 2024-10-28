Чим уночі била РФ по Харкову та Чугуєву, розповіли у прокуратурі (відео)
Про наслідки нічних ворожих обстрілів Харкова та Чугуєва повідомили вранці 28 жовтня у Харківській обласній прокуратурі.
“О 02:10 хвилин росіяни нанесли удар по Холодногірському району міста Харкова – влучання у девʼятий поверх девʼятиповерхового житлового будинку. На місці травмовано сім осіб. У двох осіб – поранення тіла. Серед них – 16-річна дівчинка. Пʼятеро осіб – із гострою реакцією на стрес. Попередньо, для обстрілу використано авіаційний боєприпас, тип якого встановлюється. Було вибито шибки та вікна у більш ніж 100 квартирах. За фактом цього кримінального злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни”, – повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Крім того, о 03:15 росіяни вдарили по Чугуєву із РСЗВ “Торнадо-С”. Постраждали вісім людей, зокрема четверо неповнолітніх хлопчиків.
“Усього внаслідок нічних обстрілів міста Харкова та міста Чугуїв поранення отримала 21 особа, серед них пʼятеро дітей. За фактом обстрілу міста Чугуїв також відкрито кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 ККУ”, – додав Чубенко.
Відео: Харківська обласна прокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 09:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних ворожих обстрілів Харкова та Чугуєва повідомили вранці 28 жовтня у Харківській обласній прокуратурі. ".