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Зеленский – в Харькове: обсуждал Волчанское направление и отопительный сезон

Общество 13:20   24.05.2024
Виктория Яковенко
Зеленский – в Харькове: обсуждал Волчанское направление и отопительный сезон Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.

Он отметил, что на совещании обсуждали оперативную обстановку в регионе и подготовку к отопительному сезону.

«Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам», — отметил президент.

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Фото: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.".