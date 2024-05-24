Зеленский – в Харькове: обсуждал Волчанское направление и отопительный сезон
Фото: Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.
Он отметил, что на совещании обсуждали оперативную обстановку в регионе и подготовку к отопительному сезону.
«Доклады по обороне области, в частности, на Волчанском направлении, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание – обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам», — отметил президент.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове.".