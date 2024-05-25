Россияне ночью ударили по учреждению образования в Харькове – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных обстрелов города.
«Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала», — сообщил Терехов.
Напомним, в 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, обстрел, слободской район, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 07:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных обстрелов города.".