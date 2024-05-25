Россияне ночью ударили по учреждению образования в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных обстрелов города.

«Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала», — сообщил Терехов.

Напомним, в 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.