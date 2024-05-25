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Россияне ночью ударили по учреждению образования в Харькове – Терехов

Происшествия 07:34   25.05.2024
Оксана Якушко
Россияне ночью ударили по учреждению образования в Харькове – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных обстрелов города.

«Враг ударил по образовательному объекту в Слободском районе. В результате попадания ракеты С-300 разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушен основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости. Информация о погибших и раненых не поступала», — сообщил Терехов.

Напомним, в 00:35 и в 00:47 25 мая в Харькове были слышны взрывы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях ночных обстрелов города.".