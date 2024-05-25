Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних обстрілів міста.

«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи.