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Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов

Події 07:34   25.05.2024
Оксана Якушко
Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних обстрілів міста.

«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних обстрілів міста.".