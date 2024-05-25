Росіяни вночі вдарили по освітньому закладу в Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних обстрілів міста.
«Ворог вдарив по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання ракети С-300 зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу. Інформація щодо загиблих та поранених не надходила», – повідомив Терехов.
Нагадаємо, о 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чути вибухи.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, обстріл, слободской район, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 07:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки нічних обстрілів міста.".