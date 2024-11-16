Сегодня 16 ноября: какой праздник и день в истории

16 ноября исполняется 100 лет украинскому радио и 20 лет культовой компьютерной игре «Half-Life 2». В этот день 1924 года в Харькове вышла в эфир первая в Украине радиопередача. В 1918-м бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. В 1994-м Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. А в 2002-м президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал в Верховную Раду кандидатуру Януковича в премьеры.

Праздники и памятные даты 16 ноября

16 ноября – День памяти погибших украинских морских пехотинцев, День работников радио, телевидения и связи Украины.

В мире — Международный день толерантности, Всемирный день рукоделия.

Также сегодня: Международный день борьбы с анорексией, Всемирный день пуговиц, День ресторана осенью (отмечают четырежды в год — в третью субботу последнего месяца каждого сезона), День исландского языка, Международный день фламенко.

16 ноября в истории

16 ноября 1918 года бывшее королевство Венгрия провозгласили республикой. Подробнее.

16 ноября 1924 года в 19:00 из Харькова (тогдашней столицы УССР) вышла в эфир первая украинская радиопередача. Тогда прозвучала фраза, которую сейчас традиционно вспоминают в этот день: «Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!» С этого времени начинается история украинского радиовещания, а затем и телевидения. Подробнее.

В этом году к 100-летию события НБУ презентовал памятную монету, а «Укрпочта» — марку.

16 ноября 1994 года Верховная Рада Украины ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Подробнее.

16 ноября 2002 года Президент Украины Леонид Кучма отправил в отставку правительство Анатолия Кинаха и подал на рассмотрение Верховной Рады нового кандидата в премьеры — главу Донецкой ОГА Виктора Януковича. Подробнее.

16 ноября 2004 года вышла компьютерная игра «Half-Life 2», ставшая культовой. Сегодня у нее юбилей – 20 лет.

Видео: Valve, озвучено HamUA Studio

«Half-Life 2» – это шутер от первого лица, продолжение видеоигры «Half-Life», превзошедшее по популярности оригинал. В год выхода игра собрала более 40 титулов «Игра года». А в 2012-м разработчики получили «Spike Video Game Awards» за лучшую игру десятилетия. Компания «Valve» разрабатывала игру около шести лет, потратив на это около 40 миллионов долларов США. По состоянию на 2012-й продали более 12 миллионов копий игры (не считая продаж через Steam).

Особенностями игры, сделавшими ее столь популярной, стала потрясающая для того времени графика и анимация, а также продвинутый искусственный интеллект противников. Также «Half-Life 2» стала второй после «Counter-Strike: Source», имевшей возможность мультиплеера. Увлекательным был и сюжет, продолжавший первую часть. В ней из-под контроля вышел эксперимент в исследовательском комплексе «Черная Меза». В результате возник портал в другой мир, откуда появились, мягко говоря, недружелюбные пришельцы. Главный герой – доктор философии (физик-теоретик) Гордон Фримен, принимавший участие в исследовании, должен был выбраться из комплекса, спасаясь и от пришельцев, и от правительственных войск, которые должны были уничтожить свидетелей. Во второй части выяснилось, что инопланетная цивилизация покорила всю Землю. Главным героем остается Гордон Фримен, выходящий из стазиса примерно через 20 лет после тех событий и начинающий борьбу против оккупантов. События разворачиваются в городе Сити-17 – одном из последних на Земле. Игру перевели на ряд языков, к сожалению, украиноязычной локализации не было. Однако есть шанс, что она будет в продолжении, которого так ждут фанаты.

После безумного успеха «Half-Life 2» геймеры в течение двадцати лет надеются на выход третьей части. В 2020-м их мечты частично удовлетворили – вышла игра «Half-Life: Alyx» для устройств виртуальной реальности. Однако она не продолжает сюжет «Half-Life 2», а является ее приквелом. К 20-летию «Half-Life 2» известный в мире геймеров инсайдер под ником Gabe Follower сообщил, что «Half-Life 3» находится в работе. По его данным, якобы в течение последних пяти лет разрабатывали секретный проект «Half-Life Х», а компания «Valve» тихонько набирает известных профи, работавших, в частности, над «Doom», «Fortnite» и «Red Dead Redemption». Некоторые из них в сети намекают на свое участие в секретном проекте.

Церковный праздник 16 ноября

16 ноября чтят память апостола Матфея и праведного Фулвиана, князя Эфиопского. Подробнее.

Народные приметы

Если 16 ноября будет тепло, то зима будет поздней.

Если идет дождь, то зима будет теплой.

Если дует сильный ветер, то метели начнутся с середины зимы.

Что нельзя делать 16 ноября

Нельзя долго смотреть в зеркало.

Нельзя надевать новые и красные вещи.

Нельзя сидеть на столе.