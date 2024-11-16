Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії

16 листопада виповнюється 100 років українському радіо та 20 років культовій комп’ютерній грі “Half-Life 2”. Цього дня 1924 року в Харкові вийшла в етер перша в Україні радіопередача. У 1918-му колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. У 1994-му Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. А у 2002-му президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав до Верховної Ради кандидатуру Януковича у прем’єри.

Свята та пам’ятні дати 16 листопада

16 листопада – День пам’яті загиблих українських морських піхотинців, День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

У світі – Міжнародний день толерантності, Всесвітній день рукоділля.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з анорексією, Всесвітній день ґудзиків, День ресторану восени (відзначають чотири рази на рік – у третю суботу останнього місяця кожного сезону), День ісландської мови, Міжнародний день фламенко.

16 листопада в історії

16 листопада 1918 року колишнє королівство Угорщина проголосили республікою. Докладніше.

16 листопада 1924 року о 19:00 із Харкова (тодішньої столиці УРСР) вийшла в етер перша українська радіопередача. Тоді пролунала фраза, яку зараз традиційно згадують цього дня: “Алло, алло, алло! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків!” З цього часу розпочинається історія українського радіомовлення, а відтак і телебачення. Докладніше.

Цього року до 100-річчя події НБУ презентував пам’ятну монету, а “Укрпошта” – марку.

16 листопада 1994 року Верховна Рада України ратифікувала Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Докладніше.

16 листопада 2002 року Президент України Леонід Кучма відправив у відставку уряд Анатолія Кінаха та подав на розгляд Верховної Ради нового кандидата у прем’єри – голову Донецької ОДА Віктора Януковича. Докладніше.

16 листопада 2004 року вийшла комп’ютерна гра “Half-Life 2”, що стала культовою. Сьогодні в неї ювілей – 20 років.

Відео: Valve, озвучено HamUA Studio

“Half-Life 2” – це шутер від першої особи, продовження відеоігри “Half-Life”, що перевершило за популярністю оригінал. У рік виходу гра зібрала понад 40 титулів “Гра року”. А у 2012-му розробники отримали “Spike Video Game Awards” за найкращу гру десятиліття. Компанія “Valve” розробляла гру майже шість років, витративши на це близько 40 мільйонів доларів США. Станом на 2012-й продали понад 12 мільйонів копій гри (не рахуючи продажів через Steam).

Особливостями гри, що зробили її настільки популярною, стала приголомшлива для того часу графіка та анімація, а також просунутий штучний інтелект супротивників. Також “Half-Life 2” стала другою після “Counter-Strike: Source”, яка мала можливість мультиплеєра. Цікавим був і сюжет, який продовжував першу частину. У ній з-під контролю вийшов експеримент у дослідницькому комплексі “Блек-Меза”. У результаті виник портал в інший світ, звідки з’явилися, м’яко кажучи, недружні прибульці. Головний герой – доктор філософії (фізик-теоретик) Гордон Фрімен, який брав участь у дослідженні, мав вибратися з комплексу, рятуючись і від прибульців, і від урядових військ, які мали знищити свідків. У другій частині з’ясувалося, що інопланетна цивілізація підкорила всю Землю. Головним героєм залишається Гордон Фрімен, який виходить зі стази приблизно через 20 років після тих подій і починає боротьбу проти окупантів. Події розгортаються у місті Сіті-17 – одному з останніх на Землі. Гру переклали низкою мов, на жаль, україномовної локалізації не було. Однак є шанс, що вона буде в продовженні, на яке так чекають фанати.

Після шаленого успіху “Half-Life 2” геймери протягом двадцяти років сподіваються на вихід третьої частини. У 2020-му їхні мрії частково задовольнили – вийшла гра “Half-Life: Alyx” для пристроїв віртуальної реальності. Однак вона не продовжує сюжет “Half-Life 2”, а є її приквелом. До 20-річчя “Half-Life 2” відомий у світі геймерів інсайдер під ніком Gabe Follower повідомив, що “Half-Life 3” перебуває в роботі. За його даними, нібито протягом останніх п’яти років розробляли секретний проєкт “Half-Life Х”, а компанія “Valve” тихенько набирає відомих профі, які працювали, зокрема, над “Doom”, “Fortnite” та “Red Dead Redemption”. Деякі з них у мережі натякають на свою участь у секретному проєкті.

Церковне свято 16 листопада

16 листопада за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола Матвія та праведного Фулвіана, князя Ефіопського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 16 листопада буде тепло, то зима буде пізня.

Якщо йтиме дощ, то зима буде теплою.

Якщо дме сильний вітер, то хуртовини почнуться із середини зими.

Що не можна робити 16 листопада

Не можна довго дивитись у дзеркало.

Не можна одягати нові та червоні речі.

Не можна сидіти на столі.