Синєгубов розповів, чи дозволять відвідувати кладовища на Великдень

Відвідування кладовищ на Великдень у Харківській області буде заборонено, оскільки ці території вважаються потенційно замінованими. За виконанням цього рішення стежитимуть правоохоронці.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов розповів у етері національного телемарафону.

“Будемо комунікувати з людьми, щоб не відвідували кладовища. Тому що вони дійсно нами сприймаються як заміновані місця, і це несе досить велику небезпеку для життя наших мешканців. Ми це питання будемо розглядати на раді оборони Харківської області. Відповідні рішення будуть прийняті. Для виконання заборони будуть задіяні всі абсолютно наші сили, зокрема Нацполіція”, — сказав Синєгубов.

Також він додав, що напередодні під час візиту на Харківщину президент Володимир Зеленський поставив завдання посилити загони з розмінування, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях.

“У Боровій рік немає електроенергії, тому що все заміновано. І наразі до нас прибули 20 розрахунків. Це понад сто людей і понад п’ятдесят одиниць спецтехніки, щоб посилювати цю роботу, оскільки погодні умови це вже дозволяють”, – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, цьогоріч Великдень за юліанським календарем припадає на 16 квітня. 17 квітня не буде вихідним, проте роботодавець на свій розсуд і власним коштом може надати працівникам додатковий день відпочинку.