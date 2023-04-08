«Их пробить уже невозможно»: Терехов оценил процент сторонников РФ в Харькове

По оценкам мэра Харькова Игоря Терехова, в городе 95% жителей имеют проукраинские взгляды, тогда как где-то 5% настроены пророссийски.

Об этом он заявил в онлайн-интервью «Голосу Америки».

«Сказать, что совсем не остается, — это обмануть. Если брать в процентах, то где-то 95 к 5. 95% — это проукраинские взгляды и проукраинская позиция, а 5% — это пожилые люди, которых уже «пробить», скажем, невозможно. Потому что они жили еще в СССР. Ничего с ними не сделаешь. Но это все жизнь, это уже процесс. 95% — это очень мощная сила. Украинский Харьков — это мощный украинский город. Он был, есть и будет украинским городом. То, что сейчас ментальность украинская — это 100%», — подчеркнул Терехов.