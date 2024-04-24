2 пікапи для ППО замість книг російською організувало видавництво з Харкова
Харківське видавництво «Віват» та БФ «Гуркіт» зібрали 110 тонн книг російською, здали їх на макулатуру та купили два пікапи для військових.
Про це розповіла директор видавництва Юлія Орлова на сторінці у Фейсбуці.
«Ми закінчили нашу спільну акцію з Благодійним Фондом «Гуркіт» «Постав російську книжку в куток». Ми зібрали 110 тонн книжок, написаних російською мовою, здали їх в макулатуру й отримали 460 000 грн. За отримані кошти придбали 2 пікапи для підрозділу ППО Центр. Для мене насправді це дуже символічна подія, саме від відсутності сильного ППО потерпає моє рідне місто. Я дякую всім, хто долучився!» – розповіла Орлова.
Макулатуру російською мовою збирали по всій Україні із січня.
“До збору приєдналися Київ, Харків, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Вінниця, Біла Церква, Одеса, Дніпро, Черкаси та інші міста”, – розповіли у БФ “Гуркіт”.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: издательство, книга, книга на русском, макулатура, пво, пикап, русский, русский язык, Юлия Орлова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 22:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківське видавництво «Віват» та БФ «Гуркіт» зібрали 110 тонн книг російською, здали їх на макулатуру та купили два пікапи для військових.".