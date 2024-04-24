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2 пикапа для ПВО вместо книг на русском организовало издательство Харькова

Общество 22:42   24.04.2024
Оксана Якушко
2 пикапа для ПВО вместо книг на русском организовало издательство Харькова Фото: Фейсбук БФ «Гуркіт»

Харьковское издательство «Виват» и БФ «Гуркіт» собрали 110 тонн книг на русском, сдали их на макулатуру и купили два пикапа для военных.

Об этом рассказала директор издательства Юлия Орлова на странице в Фейсбуке.

«Мы закончили нашу совместную акцию с Благотворительным Фондом «Гуркіт» «Поставь российскую книгу в угол». Мы собрали 110 тонн книг, написанных на русском языке, сдали в макулатуру и выручили 460 000 грн. За полученные средства приобрели 2 пикапа для подразделения ПВО Центр. Для меня это символическое событие, именно от отсутствия сильного ПВО страдает мой родной город. Я благодарю всех, кто присоединился!» – рассказала Орлова.

Макулатуру на русском языке собирали по всей Украине с января.

«К сбору присоединились Киев, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Запорожье, Винница, Белая Церковь, Одесса, Днепр, Черкассы и другие города», — рассказали в БФ «Гуркіт».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 22:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское издательство «Виват» и БФ «Гуркіт» собрали 110 тонн книг на русском, сдали их на макулатуру и купили два пикапа для военных.".