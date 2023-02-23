Сдай Пушкина — помоги ВСУ: харьковская кофейня объявила о сборе макулатуры

В кафе «Кава Медиа» на улице Пушкинской в Харькове начали сбор макулатуры. Вырученные средства обещают направлять на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на странице заведения в Instagram и отметили, что за каждую книгу также предусмотрена 1 гривна скидки на кофе.

Макулатуру можно приносить по адресу: ул. Пушкинская, 63. Кофейня работает ежедневно с 10:00 до 17:00.