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Сдай Пушкина — помоги ВСУ: харьковская кофейня объявила о сборе макулатуры

Общество 21:00   23.02.2023
Елена Нагорная
Сдай Пушкина — помоги ВСУ: харьковская кофейня объявила о сборе макулатуры

В кафе «Кава Медиа» на улице Пушкинской в Харькове начали сбор макулатуры. Вырученные средства обещают направлять на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на странице заведения в Instagram и отметили, что за каждую книгу также предусмотрена 1 гривна скидки на кофе.

Макулатуру можно приносить по адресу: ул. Пушкинская, 63. Кофейня работает ежедневно с 10:00 до 17:00.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В кафе «Кава Медиа» на улице Пушкинской в Харькове начали сбор макулатуры. Вырученные средства обещают направлять на поддержку Вооруженных сил Украины.".