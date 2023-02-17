В Харькове дерусифицируют 18 улиц: жителей приглашают обсудить новые названия
Харьковский горсовет опубликовал перечень из 18 улиц, переулков, спусков и въездов, которые предлагается переименовать из-за связи названий с РФ.
Как пишет пресс-служба горсовета, новые названия разработали совместными усилиями Харьковской топонимической группы, Центра краеведения имени академика П. Т. Тронько, Харьковской социологической сети и отдела топонимики горсовета.
Приобщиться к обсуждению можно по ссылке.
«Участие в опросе могут принять граждане, зарегистрированные в городе Харькове, независимо от того, где они находятся сейчас, или зарегистрированы в городе как ВПЛ. Если возможности присоединиться к обсуждению в электронном формате нет, можно посетить районный центр предоставления административных услуг, обратиться к соответствующему специалисту и выразить свое отношение к переименованию. Кроме того, предложения принимаются по электронной почте: renaming@city.kharkov.ua», — рассказали в горсовете.
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Напомним, мэр Харькова обещал, что переименования топонимов в городе начнутся уже на февральской сессии горсовета. В первую очередь будут избавляться от названий, связанных с РФ. Переименовывать планируют частями — то есть в несколько этапов. Так как топонимов, которые должны исчезнуть, в Харькове много.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 13:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет опубликовал перечень из 18 улиц, переулков, спусков и въездов, которые предлагается переименовать из-за связи названий с РФ.".