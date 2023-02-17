У Харкові дерусифікують 18 вулиць: жителів запрошують обговорити нові назви
Харківська міськрада опублікувала перелік із 18 вулиць, провулків, спусків та в’їздів, які пропонується перейменувати через зв’язок назв із РФ.
Як пише пресслужба міськради, нові назви розробили спільними зусиллями Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки міськради.
Долучитись до обговорення можна за посиланням.
“Участь в опитуванні можуть взяти громадяни, які зареєстровані в місті Харкові, незалежно від того, де вони перебувають зараз, або зареєстровані у місті як ВПО. Якщо можливості долучитися до обговорення в електронному форматі немає, можна завітати до районного центру надання адміністративних послуг, звернутися до відповідного спеціаліста і висловити своє ставлення до перейменування. Крім того, пропозиції приймаються електронною поштою: renaming@city.kharkov.ua”, – розповіли в міськраді.
Читайте також: Кернеса та Тарасенка: Терехов відповів, чиїми іменами назвуть вулиці в Харкові
Нагадаємо, мер Харкова обіцяв, що перейменування топонімів у місті розпочнуться вже на лютневій сесії міськради. Насамперед позбавлятимуться назв, які пов’язані з РФ. Перейменовувати планують частинами – тобто в кілька етапів. Бо топонімів, які мають зникнути, у Харкові багато.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові дерусифікують 18 вулиць: жителів запрошують обговорити нові назви»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 13:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада опублікувала перелік із 18 вулиць, провулків, спусків та в’їздів, які пропонується перейменувати через зв’язок назв із РФ.".