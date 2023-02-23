Здай Пушкіна – допоможи ЗСУ: харківська кав’ярня оголосила про збір макулатури

У кафе “Кава Медіа” на вулиці Пушкінській у Харкові розпочали збір макулатури. Виручені кошти обіцяють спрямовувати на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці закладу в Instagram і зазначили, що за кожну книгу також передбачено 1 гривню знижки на каву.

Макулатуру можна приносити на вулицю Пушкінську, 63. Кав’ярня працює щодня з 10:00 до 17:00.