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Здай Пушкіна – допоможи ЗСУ: харківська кав’ярня оголосила про збір макулатури

Суспільство 21:00   23.02.2023
Олена Нагорна
Здай Пушкіна – допоможи ЗСУ: харківська кав’ярня оголосила про збір макулатури

У кафе “Кава Медіа” на вулиці Пушкінській у Харкові розпочали збір макулатури. Виручені кошти обіцяють спрямовувати на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомили на сторінці закладу в Instagram і зазначили, що за кожну книгу також передбачено 1 гривню знижки на каву.

Макулатуру можна приносити на вулицю Пушкінську, 63. Кав’ярня працює щодня з 10:00 до 17:00.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Здай Пушкіна – допоможи ЗСУ: харківська кав’ярня оголосила про збір макулатури»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У кафе “Кава Медіа” на вулиці Пушкінській у Харкові розпочали збір макулатури. Виручені кошти обіцяють спрямовувати на підтримку Збройних сил України.".