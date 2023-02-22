Терехов: У Харкові буде часткове перейменування, щоб люди змогли звикнути
Наразі перейменуванню підлягають близько 500 об’єктів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Мерія не планує перейменувати обрані назви одним махом, зазначив Терехов.
«Можливо все зробити. Але який ефект це дасть? Тому ми будемо частково перейменовувати. Це дозволить людям звикнути. Зараз підлягають перейменуванню 500 об’єктів – назви вулиць, провулків. Перейменування – це дуже великі витрати і дуже багато незручностей. Треба людям буде переоформлювати дуже багато документів. Тому ми обрали часткове перейменування», – пояснив Терехов.
Читайте також: Дерусифікація Харкова: топонімісти висловилися щодо пропозицій мерії
Новини за темою:
Ви читали новину: «Терехов: У Харкові буде часткове перейменування, щоб люди змогли звикнути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 14:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі перейменуванню підлягають близько 500 об’єктів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.".