Терехов: У Харкові буде часткове перейменування, щоб люди змогли звикнути

Наразі перейменуванню підлягають близько 500 об’єктів Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Мерія не планує перейменувати обрані назви одним махом, зазначив Терехов.

«Можливо все зробити. Але який ефект це дасть? Тому ми будемо частково перейменовувати. Це дозволить людям звикнути. Зараз підлягають перейменуванню 500 об’єктів – назви вулиць, провулків. Перейменування – це дуже великі витрати і дуже багато незручностей. Треба людям буде переоформлювати дуже багато документів. Тому ми обрали часткове перейменування», – пояснив Терехов.