Дерусифікація Харкова: топонімісти висловилися щодо пропозицій мерії

З 18 нових назв для вулиць та провулків Харкова, що винесені на обговорення городян міською владою, 13 – пропозиції Харківської топонімічної групи.

“На сайті Харківської міської ради з’явилося повідомлення із закликом долучатися до обговорення нових назв для 18 топонімів. 13 з них – це пропозиції Харківської топонімічної групи. Зрозуміло, ще дуже багато роботи. Понад 500 вулиць Харкова потребують дерусифікації”, — написала експерт Харківської топонімічної групи, керівник Північно-східного відділу Українського інституту національної пам’яті Марія Тахтаулова.

Тахтаулова запропонувала жителям міста бути активними та взяти участь у голосуванні, яке відбувається на сайті мерії.

“Сподіваюся, що це тільки початок, і за цим списком будуть інші”, – зазначила вона.

І на сторінці Харківської топонімічної групи, й у фейсбуці Тахтаулової вже розгорнулися дискусії, що пов’язані з пропозиціями про перейменування від мерії.

“Добре, що процес нарешті зрушив, але питання до такого формату опитувальника є, – написав один із членів топонімічної групи фотограф Олег Бєліков. – Запропоновані варіанти локалізації для вулиць Козацької Слави і Червоної Калини невдалі – цікаво було б зазначити автора такого бачення, бо схоже на попередні перейменування, коли важливі назви опинились околицях. Як голосувати, якщо питання стоїть: “чи підтримуєте ви перейменування” з єдиним варіантом? Якщо проголосувати “ні”, то що, залишать стару назву і все?”

Також учасники групи запитали, “чим не догодили кабардинці”, звідки походить назва вулиці Кузинської, чому знову не чіпають Плеханівську.

Найбільшу кількість коментарів із гумором викликало рішення перейменувати вулицю Івана Сусаніна.

Мерія поки що запропонувала назвати вулицю Сусаніна, що існує в Харкові, Каяльською. Вулиць імені маршруту російського військового корабля у запропонованому міськрадою списку перейменувань немає. Але в місті, за підрахунками фахівців, треба змінити назви ще 500 топонімів.